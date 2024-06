In un video lo sfogo di Stefano Mascio. E tira in ballo Comune, dirigenti e tifosi

Di nuovo Stefano Mascio all’attacco dopo il comunicato della scorsa settimana con cui il presidente-patron della Blu Basket Treviglio aveva annunciato il trasferimento a Orzinuovi. Questa volta si affida ad un video per muovere critiche all’amministrazione comunale trevigliese, alla dirigenza sportiva che lo ha preceduto e alla tifoseria. In particolare il video denuncia, nei confronti del COmune della Bassa bergamasca e del sindaco Juri Imeri, i costi di affitto del PalaFacchetti sempre più alti.

Quanto alla società, rilevata tre estati or sono, dice di averla salvata dalla bancarotta e poi di aver investito per portarla in serie A. Non mancano le critiche ai supporter e a chi li rappresenta, un passaggio va anche alla BluAcademy, aggiungendo che il progetto giovanile non è chiuso. Da ricordare che qualche mese fa Mascio aveva già tirato in ballo coloro che avevano prima gestito la società: una dichiarazione seguita da immediata replica dagli stessi consiglieri.