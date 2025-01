Insulti, striscioni e lancio di banconote a Koopmeiners: 10mila euro di multa all’Atalanta

Il Giudice sportivo ha multato l’Atalanta per l’accoglienza riservata da suoi tifosi all’ex nerazzurro Teun Koopmeiners, passato in estate alla Juventus. Cori di insulti, striscioni, lancio di banconote e un bicchiere, si legge nel comunicato.

Il comunicato del Giudice sportivo

«Ammenda di 10mila euro alla società Atalanta per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Koopmeiners, ndr); per avere inoltre, al 15o e 17o del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48o del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d’angolo, lanciato versi di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido».