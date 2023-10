Ipotesi tridente in attacco contro il Genoa. Kolasinac acciaccato, c’è spazio per Toloi

Tre punte oppure Pasalic trequartista

Il problema principale per Gasperini è proprio la sostituzione di Koopmeiners. Il tecnico nerazzurro sembra orientato a ovviare al problema schierando un tridente pesante in attacco formato da Scamacca, De Ketelaere e Lookman con un modulo che sarebbe dunque un 3-4-3, mentre l’alternativa è rappresentata dall’inserimento come trequartista di Pasalic e in questo caso la formula sarebbe 3-4-1-2 e uno dei tre attaccanti, probabilmente Lookman, finirebbe in panchina. Novità certa in porta: Musso è reduce dalla trasferta sudamericana e tra i pali tornerà Carnesecchi.