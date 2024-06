Italia, ultimo test prima di Euro 2024. Scamacca verso una maglia da titolare

L’Italia si prepara a Euro 2024 , con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato tre anni fa, nel 2021, vincendo a Wembley contro l’Inghilterra padrona di casa. Nella serata di domenica 9 giugno, a Empoli, andrà in scena Italia-Bosnia, ultimo test prima dell’esordio nel torneo continentale contro l’Albania. Un ultimo test in cui, con tutta probabilità, sarà Gianluca Scamacca a guidare l’attacco degli azzurri.

Dall’Atalanta all’Italia, sognando un’altra coppa

Il centravanti dell’Atalanta è reduce da un finale di stagione clamoroso, tra i trascinatori di una squadra capace di vincere l’Europa League , conquistando contemporaneamente il quarto posto in campionato e la finale di Coppa Italia . Poi persa contro la Juventus, guarda caso con Scamacca squalificato. Diciannove gol e otto assist in stagione, bottino che gli è valso la conquista di una maglia da sogno: la «nove» della Nazionale .

Lui che la prima convocazione l’ha ottenuta a settembre del 2021, con Mancini come CT, a ventitré anni non ancora compiuti. E subito dopo essere uscito dal giro dell’Under 21. Ma dell’Italia non è mai stato punto di riferimento: tante presenze, con continuità, ma quasi mai da titolare. E nessun gol. Fino a ottobre del 2023, quando ha giocato titolare contro l’Inghilterra nelle qualificazioni all’Europeo, segnando il gol del momentaneo 0-1 (3-1 il risultato finale).