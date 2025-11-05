Juric: «Lookman? A caldo si esagera un po’». Bellanova: «Tutto già risolto nello spogliatoio»

«Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, sono cose che succedono, a caldo si esagera un pò, ma quello che conta è l’Atalanta, la squadra, i tifosi. Bisogna comportarsi bene e dare il massimo, per me passa tutto, l’importante è vincere col Sassuolo». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Marsiglia, commentando il faccia a faccia con Ademola Lookman all’uscita dal campo del nigeriano. «Sono cose che commentiamo più o meno ogni domenica. I giocatori non vogliono uscire e non accettano la sostituzione, sono reazioni un pò scomposte».

L’analisi della gara

Il tecnico croato ha poi analizzato la sfida: «Per me non è mancato proprio un bel niente, alcune volte non riusciamo a fare gol. Gira così. Quando i risultati non arrivano si crea un ambiente negativo, ma negli allenamenti vedo cose giuste. Lo abbiamo fatto molto bene, Krstovic ha fatto un lavoro stupendo, ci ha permesso di pressare, ma penso che per lunghi tratti abbiamo anche fatto bene la gestione della palla, ci voleva una vittoria emotiva, siamo felici, adesso ripartiamo in campionato dove siamo in ritardo, cercheremo di risalire».



Bellanova: «Con Lookman tutto risolto nello spogliatoio»

«Tutto risolto nello spogliatoio. Siamo una famiglia, siamo come fratelli, i problemi tra noi sono l’ultima cosa». Così Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta, sul battibecco tra Ademola Lookman e l’allenatore Ivan Juric al momento del cambio alla mezzora della ripresa a Marsiglia in Champions League.

L’attaccante ha protestato col tecnico per avergli fatto subentrare Yunus Musah e Juric l’ha allontanato con uno strattone. «Quello che succede in campo, tra l’adrenalina e l’insoddisfazione tipica di un attaccante per la sostituzione, è qualcosa che si risolve nello spogliatoio ed è già stata risolta», ha dichiarato Bellanova al Velodrome.