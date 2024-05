La bandiera de «L’Eco» in edicola da mercoledì: mandaci il tuo scatto per tifare insieme Atalanta

L’Atalanta sta vivendo una stagione magica. L’annata 2023/24 rimarrà a lungo nelle menti del popolo nerazzurro, con la squadra di Gian Piero Gasperini impegnata su tre fronti. Il mese di maggio è senz’altro il più importante di tutta la storia atalantina. Il 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Atalanta sfiderà la Juventus nella finale di Coppa Italia, quel trofeo, l’unico in mostra nella bacheca atalantina, che manca dal 1963.

Oltre a questo, i nerazzurri sono impegnati in una storica semifinale di ritorno di Europa League contro l’Olympique Marsiglia, giovedì 9 maggio, ed il rush finale del campionato, in cui è fondamentale lo scontro diretto di domenica 12 maggio, in quel del Gewiss Stadium, con la Roma, potrebbe consegnare un’altra, l’ennesima, qualificazione europea, qualsiasi sia la portata.

La bandiera con L’Eco

La bandiera dell’Atalanta Il giornale è da sempre, dal 17 ottobre 1907, al fianco della squadra e, per celebrare questo momento magico, in cui il supporto deve essere ancora maggiore, ecco la Bandiera Cuore Nerazzurro, un’iniziativa de L’Eco di Bergamo e di Atalanta, realizzata grazie al contributo di Aeroporto di Milano Bergamo, Wüber e Italian Optic. Uno stendardo di dimensioni 70x100, con tanto di logo originale e marchio anticontraffazione, per colorare a tinte nerazzurre tutta Bergamo in questo momento indimenticabile, in cui il supporto della gente diventa fondamentale. Colorate di nerazzurro i vostri balconi e le vostre case. Un modo per far sentire alla squadra la vicinanza di una città intera. Un modo per suggellare quel legame indissolubile che c’è tra l’Atalanta ed il proprio popolo. Per far volare ancora di più sulle ali dell’entusiasmo una squadra che incanta e che fa sognare.

Come acquistarla

Le bandiere sono acquistabili nelle edicole della Bergamasca a partire da mercoledì 8 maggio. Ne saranno distribuite 20mila e non c’è possibilità di prenotazione. Tutti i lettori potranno acquistarla a 8,30 euro più il prezzo del quotidiano (ovviamente gli abbonati solo 8,30, presentando in edicola la propria copia del giornale), mentre gli abbonati all’edizione digitale del quotidiano la potranno acquistare in edicola (sempre senza sovrapprezzo) esibendo il coupon che riceveranno via mail nei prossimi giorni.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo sportello de L’Eco di Bergamo, telefonando al numero 035/358899, o scrivendo una mail ad [email protected]. Non perdete questa opportunità di colorare la vostra casa di nerazzurro, con un cimelio che ricorderà una stagione storica.