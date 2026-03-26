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Sport / Bergamo Città Giovedì 26 Marzo 2026

La festa a Bergamo dentro e fuori lo stadio per la vittoria dell’Italia-Foto

CALCIO. Italia batte Irlanda del Nord 2-0 nella semifinale dei play off per il Mondiale 2026. In finale affronterà la Bosnia. In città e alla New Balance Arena la festa dei tifosi Italiani e irlandesi. Le foto.

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La festa a Bergamo dentro e fuori lo stadio per la vittoria dell’Italia-Foto
Tonali esulta dopo il gol che ha sbloccato la gara vinta dall’Italia contro l’Irlanda del Nord nella semifinale play-off per la qualificazione mondiale
(Foto di Afb)

Bergamo

Una festa in tutti i sensi giovedì 26 marzo per l’Italia di Gattuso che ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nei play-off delle qualificazioni ai Mondiali. In rete Tonali al 55’ e Kean al 79’. Gli azzurri conquistano così la finale che si giocherà martedì contro la Bosnia-Erzegovina.

Una festa mondiale dunque per Bergamo che è stata invasa pacificamente dai colorati e festosi tifosi irlandesi.

Colorati e festosi gli irlandesi a Bergamo per la Nazionale

Una festa in città ma anche alla New Balance Arena, stadio colorato e gremito che ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto gli Azzurri. Guarda le foto.

La festa «mondiale» alla New Balance Arena

Afb

Il racconto della partita

La Nazionale fatica nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali ma alla fine riesce a piegare l’Irlanda del Nord. Dopo uno scialbo primo tempo bloccato sullo 0-0, nella seconda frazione ci pensano prima Tonali al 56’ e poi Kean all’80’ a fissare il 2-0 e a tenere vivo il sogno azzurro.Martedì la finale contro una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ferme sull’1-1 al 90’ nell’altra semifinale. In corso i tempi supplementari. Il ct Gattuso: ’Ci sarà da faticare, anche stasera è stata durà. A Bergamo un minuto di silenzio prima del match per ricordare Beppe Savoldi, bomber icona degli anni ’70 tra Atalanta, Bologna e Napoli scomparso oggi a 79 anni.

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