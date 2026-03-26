La festa a Bergamo dentro e fuori lo stadio per la vittoria dell’Italia-Foto

Una festa in tutti i sensi giovedì 26 marzo per l’Italia d i Gattuso che ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nei play-off delle qualificazioni ai Mondiali . In rete Tonali al 55’ e Kean al 79’ . Gli azzurri conquistano così la finale che si giocherà martedì contro la Bosnia-Erzegovina.

Una festa mondiale dunque per Bergamo che è stata invasa pacificamente dai colorati e festosi tifosi irlandesi .

Una festa in città ma anche alla New Balance Arena , stadio colorato e gremito che ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto gli Azzurri. Guarda le foto.

Il racconto della partita

La Nazionale fatica nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali ma alla fine riesce a piegare l’Irlanda del Nord. Dopo uno scialbo primo tempo bloccato sullo 0-0, nella seconda frazione ci pensano prima Tonali al 56’ e poi Kean all’80’ a fissare il 2-0 e a tenere vivo il sogno azzurro.Martedì la finale contro una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ferme sull’1-1 al 90’ nell’altra semifinale. In corso i tempi supplementari. Il ct Gattuso: ’Ci sarà da faticare, anche stasera è stata durà. A Bergamo un minuto di silenzio prima del match per ricordare Beppe Savoldi, bomber icona degli anni ’70 tra Atalanta, Bologna e Napoli scomparso oggi a 79 anni.