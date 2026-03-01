La Goggia torna «super Sofi» e vince a Soldeu. «Ho fatto una gara all’attacco»
SCI. Secondo sigillo staguionale per la campionessa bergamasca che consolida il primato nella classifica di specialità, il Super-g.
Soldeu
Serviva una discesa praticamente perfetta per battere Emma Aicher, oggi a Soldeu, e Sofia Goggia l’ha fatta, 24 centesimi sulla tedesca vincitrice della gara di sabato e 31 sulla norvegese Lie.
Per la Goggia è la seconda vittoria stagionale in Super-g, con la quale consolida il primato nella classifica di specialità a +84 punti dalla seconda Alice Robinson, oggi settima. È la 28esima vittoria della bergamasca in Coppa del Mondo, la nona in questa specialità.
Al traguardo ai microfoni Rai Sofia si è detta molto soddisfatta della gara ma in generale di tutto il fine settimana di Soldeu ( terza nella libera e sesta sabato nell’altro Super-g): «Ho spinto un po’ di più oggi, ha detto la vincitrice, ho fatto una strategia diversa in entrata del muro rispetto a ieri e poi ho fatto una gara molto all’attacco. Non pensavo di essere prima arrivata al traguardo. Ho recuperato i punti persi ieri. Sono contenta». Tra le altre italiane Pirovano è quinta, mentre Federica Brignone è ottava.
