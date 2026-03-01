La Goggia torna «super Sofi» e vince a Soldeu. «Ho fatto una gara all’attacco»

Al traguardo ai microfoni Rai Sofia si è detta molto soddisfatta della gara ma in generale di tutto il fine settimana di Soldeu ( terza nella libera e sesta sabato nell’altro Super-g): «Ho spinto un po’ di più oggi, ha detto la vincitrice, ho fatto una strategia diversa in entrata del muro rispetto a ieri e poi ho fatto una gara molto all’attacco. Non pensavo di essere prima arrivata al traguardo. Ho recuperato i punti persi ieri. Sono contenta». Tra le altre italiane Pirovano è quinta, mentre Federica Brignone è ottava.