La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi

Sarà un’edizione speciale perché coinciderà con il 60° di vita degli «Amici», la storica associazione dei tifosi nerazzurri fondata dal giornalista Elio Corbani con il patrocinio de «L’Eco di Bergamo». Per la cronaca ricordiamo che negli anni Ottanta (durante la presidenza dell’ indimenticabile allenatore Titta Rota) furono organizzate altre edizioni denominate «Noter de l’Atalanta» di cui una con partenza e arrivo addirittura sulla pista di atletica che un tempo era a ridosso del campo di gioco dei nerazzurri. È solo il caso di sottolineare che la manifestazione rappresenta l’incontro di migliaia di tifosi e simpatizzanti atalantini che pochi giorni dopo la fine del campionato si danno appuntamento per trascorrere insieme una mattinata camminando lungo le zone più suggestive del centro e di Città Alta. Tre i percorsi, di 6, 10 e 17 chilometri.