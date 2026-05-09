La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi
L’APPUNTAMENTO. Ci si può iscrivere sul sito ufficiale della manifestazione. Lo scorso anno parteciparono in 16mila, record assoluto.
Domenica 7 giugno prenderà il via, con partenza e arrivo dal Sentierone, nel cuore della città, la 17ª Camminata Nerazzurra, organizzata da sempre dal Club Amici dell’Atalanta.
Sarà un’edizione speciale perché coinciderà con il 60° di vita degli «Amici», la storica associazione dei tifosi nerazzurri fondata dal giornalista Elio Corbani con il patrocinio de «L’Eco di Bergamo». Per la cronaca ricordiamo che negli anni Ottanta (durante la presidenza dell’ indimenticabile allenatore Titta Rota) furono organizzate altre edizioni denominate «Noter de l’Atalanta» di cui una con partenza e arrivo addirittura sulla pista di atletica che un tempo era a ridosso del campo di gioco dei nerazzurri. È solo il caso di sottolineare che la manifestazione rappresenta l’incontro di migliaia di tifosi e simpatizzanti atalantini che pochi giorni dopo la fine del campionato si danno appuntamento per trascorrere insieme una mattinata camminando lungo le zone più suggestive del centro e di Città Alta. Tre i percorsi, di 6, 10 e 17 chilometri.
La maglia firmata da Carnesecchi
Quest’anno la maglietta da indossare (diventata da autentica collezione) porta la firma di Marco Carnesecchi, il portiere atalantino nel giro della Nazionale. Nelle precedenti edizioni hanno autografato la maglietta tra gli altri il presidente Antonio Percassi, Glenn Stromberg, Cristian Raimondi, Gian Paolo Bellini e Marten de Roon. A precedere la Camminata vera e propria, venerdì 5 e sabato 6 verrà allestito il Villaggio sul Sentierone con giochi e diverse attrazioni.
Il ricavato in beneficenza
La quota di partecipazione è di 10 euro con gran parte del ricavato che verrà devoluto in beneficenza. Ci si può iscrivere online sul sito ufficiale della Camminata nerazzurra oppure nei 33 punti vendita sparsi tra Bergamo e la provincia, mentre per i gruppi ci si deve rivolgere alla sede del Centro Coordinamento degli «Amici» di via Novelli 8. Nel 2025 si registrò la straordinaria presenza di quasi 16mila persone, record assoluto.
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