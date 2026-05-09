Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 09 Maggio 2026

La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi

L’APPUNTAMENTO. Ci si può iscrivere sul sito ufficiale della manifestazione. Lo scorso anno parteciparono in 16mila, record assoluto.

Arturo Zambaldo
Arturo Zambaldo
La maglietta della Camminata nerazzurra firmata da Carnesecchi
La maglietta celebrativa della Camminata nerazzurra

Domenica 7 giugno prenderà il via, con partenza e arrivo dal Sentierone, nel cuore della città, la 17ª Camminata Nerazzurra, organizzata da sempre dal Club Amici dell’Atalanta.

Sarà un’edizione speciale perché coinciderà con il 60° di vita degli «Amici», la storica associazione dei tifosi nerazzurri fondata dal giornalista Elio Corbani con il patrocinio de «L’Eco di Bergamo». Per la cronaca ricordiamo che negli anni Ottanta (durante la presidenza dell’ indimenticabile allenatore Titta Rota) furono organizzate altre edizioni denominate «Noter de l’Atalanta» di cui una con partenza e arrivo addirittura sulla pista di atletica che un tempo era a ridosso del campo di gioco dei nerazzurri. È solo il caso di sottolineare che la manifestazione rappresenta l’incontro di migliaia di tifosi e simpatizzanti atalantini che pochi giorni dopo la fine del campionato si danno appuntamento per trascorrere insieme una mattinata camminando lungo le zone più suggestive del centro e di Città Alta. Tre i percorsi, di 6, 10 e 17 chilometri.

La maglia firmata da Carnesecchi

Quest’anno la maglietta da indossare (diventata da autentica collezione) porta la firma di Marco Carnesecchi, il portiere atalantino nel giro della Nazionale. Nelle precedenti edizioni hanno autografato la maglietta tra gli altri il presidente Antonio Percassi, Glenn Stromberg, Cristian Raimondi, Gian Paolo Bellini e Marten de Roon. A precedere la Camminata vera e propria, venerdì 5 e sabato 6 verrà allestito il Villaggio sul Sentierone con giochi e diverse attrazioni.

Il ricavato in beneficenza

La quota di partecipazione è di 10 euro con gran parte del ricavato che verrà devoluto in beneficenza. Ci si può iscrivere online sul sito ufficiale della Camminata nerazzurra oppure nei 33 punti vendita sparsi tra Bergamo e la provincia, mentre per i gruppi ci si deve rivolgere alla sede del Centro Coordinamento degli «Amici» di via Novelli 8. Nel 2025 si registrò la straordinaria presenza di quasi 16mila persone, record assoluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Sociale
beneficenza
Marco Carnesecchi
Elio Corbani
Titta Rota
Antonio Percassi
Glenn Stromberg
Cristian Raimondi
Club Amici dell’Atalanta
L’Eco di Bergamo
Atalanta