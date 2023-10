La terza maglia 23/24 dell’Atalanta dedicata a Bergamo: inserita la mappa della città - Foto

Poliestere riciclato al 100%

Per quel che riguarda altre caratteristiche della terza maglia gara 2023-2024, come per la home e la away della stagione 2023-2024, anche con la Bergamo City Edition viene ribadito l’impegno per la cura dell’ambiente grazie ad una produzione in tessuto poliestere riciclato al 100%. Questo tessuto è stato prodotto da materiali riciclati, nello specifico da bottiglie in Pet, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di nuovi derivati dal petrolio. Il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.