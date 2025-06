La «Viva Fluo Run» accende Bergamo: colori, musica e divertimento in Città Alta

Una corsa non competitiva tra storia e luci fluo

L’appuntamento è al Parco della Fara, punto di ritrovo alle ore 20. Da lì, alle 21, prenderà il via una corsa-camminata non competitiva di 6 km tra le vie più suggestive di Città Alta. Il percorso si snoderà tra scorci storici, natura e installazioni luminose, trasformando la città in una passerella a cielo aperto di energia e colori fluo. Adulti, ragazzi e famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva pensata per ogni età, dove l’unico obiettivo è divertirsi.