L’abbraccio di Gasperini e il Papu: pace fatta in Città Alta

Ad annunciarlo Sky con tanto di foto dell’abbraccio. Dopo le tensioni degli anni passati, ormai più di tre anni fa, la pace è arrivata tra mister Gasperini e Papu Gomez: allenatore e giocatore si sono incontrati a cena in un locale storico di Città Alta, a Bergamo.

L’abbraccio di Gasperini e il Papu

(Foto di Sky)

A fare da mediatore l’assistente di Gasperini Tullio Gritti, in ottimi rapporti con entrambi.Sono passati tre anni e mezzo dal litigio - era il 1° dicembre 2020 - che portò alla cessione del Papu, tornato ora a vivere a Bergamo. I due si sono rivisti in Città Alta a cena, al Caffé del Tasso di piazza Vecchia, e l’abbraccio fotografato è un momento storico per l’Atalanta, alla vigilia del grande match a Roma.