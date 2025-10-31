Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

L’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione

CALCIO SERIE A. Il forfait più «fresco» è quello dell’attaccante: contrattura all’adduttore nella rifinitura della vigilia. Il match sabato 1° novembre alle 15.

L’attaccante Daniel Maldini (a sinistra) non è stato convocato per la trasferta di Udine
L’attaccante Daniel Maldini (a sinistra) non è stato convocato per la trasferta di Udine
(Foto di Afb)

L’Atalanta che sabato 1 novembre giocherà alle 15 sul campo dell’Udinese dovrà fare a meno di Daniel Maldini, Marten de Roon e Sead Kolasinac. L’attaccante non sarà a disposizione in Friuli a causa di una contrattura all’adduttore sinistro, rimediata nell’allenamento di vigilia. La sua situazione è da valutare: in caso di lesione potrebbe stare fermo fino alla sosta. Il capitano, uscito per una semplice contrattura al flessore nel match contro il Milan (senza lesione), si dovrebbe rivedere nel match di Champions contro il Marsiglia (mercoledì 5). Kolasinac, infine, resterà fuori dopo la panchina contro il Milan: si è preferito farlo allenare a Zingonia. I tre si aggiungono agli assenti già noti, Scalvini e Bakker.

Dubbi in tutti i reparti

Il tecnico Juric ha tutti gli altri a disposizione e dunque può scegliere in tutti i reparti. Per questo motivo è complicato azzardare una formazione: il modulo più probabile è il 3-4-3 con il tridente, dunque Scamacca, che insegue la prima maglia da titolare, si gioca un posto da centravanti con Krstovic. Ma, appunto, non c’’è niente di certo. De Ketelaere, Samardzic, Lookman, Sulemana: tutti in lizza per il reparto offensivo. In mezzo, con questo modulo, troverebbero una maglia Ederson e Pasalic; Brescianini o Musah entrerebbero in gioco in caso di 3-4-1-2, con spostamento di Pasalic sulla trequarti. In difesa davanti a Carnesecchi sono in quattro per tre posti: Djimsiti, che potrebbe rientrare dopo l’iniziale panchina col Milan, Ahanor (che potrebbe fargli posto), Hien e Kossounou. Bagarre, infine, anche sulle fasce: ballottaggi Bellanova-Zappacosta e Zalewski-Bernasconi.

