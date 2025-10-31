Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Atalanta, Juric: «La squadra gioca ad alti livelli, meriterebbe di più» - Video

LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match contro l’Udinese sabato alle 15. «Udinese solida, se vai sotto la paghi».

Il tecnico nerazzurro Ivan Juric
Il tecnico nerazzurro Ivan Juric

«Io dico quello che penso, non proteggo nessuno. Non c’è bisogno di proteggere niente, la squadra gioca benissimo. In questo momento, la prestazione contro il Milan dimostra quanto la squadra sta bene» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese (si gioca sabato 1 novembre alle 15 a Udine). «La situazione è questa, nel calcio in Italia conta solo il risultato, se fai risultato sei un Dio, diversamente va tutto male. Invece bisogna avere una vista un po’ più ampia», ha aggiunto l’allenatore croato.

«Questa squadra gioca a grandissimi livelli, per quello che abbiamo fatto in alcune partite meritavamo molto di più. Il primo tempo con la Cremonese mi ha fatto arrabbiare, col Milan c’è

«La situazione è questa, nel calcio in Italia conta solo il risultato, se fai risultato sei un Dio, diversamente va tutto male. Invece bisogna avere una vista un po’ più ampia»

stato orgoglio, poi è normale che dopo due giorni cominci a rosicare perché vuoi vincere, ma accetto questo periodo. Di sicuro non vorrei vedere più il primo tempo contro la Cremonese» ha dichiarato Juric. «A Cremona, nel primo tempo, penso ci sia stato un calo mentale, stiamo notando che ci sono giocatori che riescono a rendere senza problemi, ma c’è anche chi ha bisogno di un periodo di stacco».

«Abbiamo visto le partite dell’Udinese, hanno fatto molto bene, sono giocatori fisicamente dotati, se sei un po’ sotto la paghi, loro vanno forte. L’Udinese è una squadra solida» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta. «È chiaro che la cosa cruciale nel calcio è chi la butta dentro - ha analizzato il croato tornando sui risultati ottenuti nelle ultime giornate -. Sono convinto che c’è una dose di fortuna o sfortuna, ma ieri abbiamo impostato l’allenamento sulle conclusioni e su tutto quello che ci sta penalizzando in questo momento. È chiaro che vuoi trovare il gol, non rosicare un giorno dopo per il risultato, abbiamo le capacità per fare meglio».

