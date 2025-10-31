Atalanta, Juric: «La squadra gioca ad alti livelli, meriterebbe di più» - Video

«Io dico quello che penso, non proteggo nessuno. Non c’è bisogno di proteggere niente, la squadra gioca benissimo. In questo momento, la prestazione contro il Milan dimostra quanto la squadra sta bene» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese (si gioca sabato 1 novembre alle 15 a Udine). «La situazione è questa, nel calcio in Italia conta solo il risultato, se fai risultato sei un Dio, diversamente va tutto male. Invece bisogna avere una vista un po’ più ampia», ha aggiunto l’allenatore croato.

«Questa squadra gioca a grandissimi livelli, per quello che abbiamo fatto in alcune partite meritavamo molto di più. Il primo tempo con la Cremonese mi ha fatto arrabbiare, col Milan c’è

stato orgoglio, poi è normale che dopo due giorni cominci a rosicare perché vuoi vincere, ma accetto questo periodo. Di sicuro non vorrei vedere più il primo tempo contro la Cremonese» ha dichiarato Juric. «A Cremona, nel primo tempo, penso ci sia stato un calo mentale, stiamo notando che ci sono giocatori che riescono a rendere senza problemi, ma c'è anche chi ha bisogno di un periodo di stacco».