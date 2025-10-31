Sport / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025
Atalanta, si ferma Maldini. I convocati: assenti anche de Roon e Kolasinac
CALCIO. Verso la decima giornata di Serie A, Juric ne chiama 22: Bakker e Scalvini completano la lista degli indisponibili.
Bergamo
Fuori Maldini, de Roon, Kolasinac, Scalvini e Bakker. Cinque assenti per l’Atalanta che sabato 1° giocherà sul campo dell’Udinese, alla ricerca della vittoria dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.
Gli assenti
Per Daniel Maldini una contrattura muscolare all’adduttore sinistro, mentre de Roon non è riuscito a recuperare dal problema fisico accusato nel primo tempo della sfida contro il Milan. Resta a Bergamo anche Kolasinac, rientrato tra i convocati proprio con i rossoneri. Confermate le assenze di Scalvini e Bakker: il primo potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, il secondo sta recuperando dalla rottura del legamento crociato e tornerà nel 2026.
I convocati di Juric
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric.
Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Scamacca, Sulemana.
