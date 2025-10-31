Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Atalanta, si ferma Maldini. I convocati: assenti anche de Roon e Kolasinac

CALCIO. Verso la decima giornata di Serie A, Juric ne chiama 22: Bakker e Scalvini completano la lista degli indisponibili.

Redazione Web
Redazione Web
L’uscita di de Roon, nel primo tempo contro il Milan
L’uscita di de Roon, nel primo tempo contro il Milan
(Foto di Afb)

Bergamo

Fuori Maldini, de Roon, Kolasinac, Scalvini e Bakker. Cinque assenti per l’Atalanta che sabato 1° giocherà sul campo dell’Udinese, alla ricerca della vittoria dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.

Gli assenti

Per Daniel Maldini una contrattura muscolare all’adduttore sinistro, mentre de Roon non è riuscito a recuperare dal problema fisico accusato nel primo tempo della sfida contro il Milan. Resta a Bergamo anche Kolasinac, rientrato tra i convocati proprio con i rossoneri. Confermate le assenze di Scalvini e Bakker: il primo potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, il secondo sta recuperando dalla rottura del legamento crociato e tornerà nel 2026.

I convocati di Juric

Questa la lista dei convocati:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric.
Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Scamacca, Sulemana.

