Atalanta, si ferma Maldini. I convocati: assenti anche de Roon e Kolasinac

Fuori Maldini, de Roon, Kolasinac, Scalvini e Bakker. Cinque assenti per l’Atalanta che sabato 1° giocherà sul campo dell’Udinese, alla ricerca della vittoria dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.

Gli assenti

Per Daniel Maldini una contrattura muscolare all’adduttore sinistro, mentre de Roon non è riuscito a recuperare dal problema fisico accusato nel primo tempo della sfida contro il Milan. Resta a Bergamo anche Kolasinac, rientrato tra i convocati proprio con i rossoneri. Confermate le assenze di Scalvini e Bakker: il primo potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, il secondo sta recuperando dalla rottura del legamento crociato e tornerà nel 2026.