L’Atalanta ritrova Palomino: col Sassuolo potrebbe giocare dal primo minuto

Palomino disponibile (e probabilmente titolare), Hien pronto al debutto a gara in corso, Scalvini convocato ma destinato alla panchina. Per Atalanta-Sassuolo di mercoledì 3 gennaio (ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca, fischio d’inizio alle 18) le buone notizie arrivano dalla difesa, con l’emergenza che sembra finalmente essere alle spalle.

In una gara in cui ci sarà spazio per il turnover, José Polomino potrebbe quindi tornare dal primo minuto al centro della difesa mentre il nuovo arrivato Isak Hien potrebbe debuttare in nerazzurro partendo dalla panchina. Per il resto a centrocampo probabile turno di riposo per uno fra Ederson e Marten de Roon, mentre davanti possibile staffetta fra Gianluca Scamacca e Luis Muriel al fianco di Charles De Ketelaere.