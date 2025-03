Lesione al bicipite, Cuadrado salta il match con l’Inter

Juan Cuadrado non sarà disponibile domenica sera (si gioca il 16 marzo, 20.45 al Gewiss Stadium) contro l’Inter a Bergamo. L’esterno colombiano dell’Atalanta, sostituito all’intervallo in casa della Juventus tre giorni fa da Marco Brescianini accusando un risentimento al flessore destro, è affetto da una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro. Rientrerà dopo la sosta per le Nazionali: se non dalla partita con la Fiorentina a fine mese, da quella con la Lazio la settimana successiva.