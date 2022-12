Libera a St. Moritz, Goggia insegue il bis del Canada: pronta per la discesa con il pettorale numero 10

A St. Moritz come a Lake Louise. L’intento di Sofia Goggia è replicare il «double» canadese nelle due discese in programma oggi e domani alle 10,30 (diretta tv Raisport ed Eurosport). Il pettorale rosso di leader della classifica di specialità mette indubbiamente la proverbiale tacca in più nello «status» psicofisico per la favorita numero 1 anche in Svizzera dove giovedì, nella seconda prova cronometrata, ha spedito tutte le rivali a oltre 1”: Lara Gut, l’idolo di casa, è arrivata a 1.10, un solo centesimo meglio della norvegese Raghnild Mowinckel. Un test che fa il paio con il secondo posto di mercoledì da prendere come tale e nella giusta maniera.