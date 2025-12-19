Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025

Libera di Val d’Isere: Goggia la più veloce nella prima prova

SCI ALPINO. Sofia fa il vuoto davanti a treatlete Usa (Vonn quarta). Venerdì 19 dicembre seconda sessione e sabato mattina la gara. Domenica il superG.

Federico Errante
Federico Errante
Collaboratore
Sofia Goggia in azione sulla pista «Oreiller-Killy» di Val d’Isere
Sofia Goggia in azione sulla pista «Oreiller-Killy» di Val d’Isere

Sci alpino

Sofia Goggia subito davanti a tutte nella prima prova cronometrata di discesa. Sulla «Oreiller-Killy» la 33enne bergamasca mostra subito il suo storico gradimento della pista di Val d’Isere e ferma il cronometro sull’1’41”77 e facendo il vuoto alle sue spalle dove s’inseriscono tre americane. La prima (ma con salto di porta) è Breezy Johnson a 66/100 poi Jacqueline Wiles a 71 e Lindsey Vonn a 82. Per l’Italia ci sono anche Elena Curtoni 14ª e Laura Pirovano 23ª mentre le altre tutte oltre le trenta. Non sono partite Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand. Oggi spazio per il bis alle 10,30, un test funzionale per trarre ulteriori preziosissime indicazioni in vista della gara di domani alle 10,30 in cui SuperSofi è tra le favorite per aspirare al trono. Domenica alle 11 tempo di superG, ovviamente con ambizioni immutate visti i podi in entrambe le discipline ottenuti nello scorso weekend a St Moritz.

Abodi: «Talento esemplare»

Nel frattempo il Ministro dello Sport Andrea Abodi definisce Goggia «un talento esemplare» con la seguente motivazione: «Aver sostenuto l’ultimo esame, prima della tesi di Laurea in Scienze politiche, ha confermato che avendo chiari gli obiettivi, assistiti da capacità, volontà e determinazione, si possono conciliare l’attività agonistica di alto livello con il percorso universitario». Prima della trasferta in Francia, infatti, un passaggio alla Luiss a Roma per chiudere il percorso e pensare alla tesi in agenda per febbraio. Come da lei stessa annunciato nelle scorse ore tramite una storia su Instagram e poi con un post, denso di gratitudine, dedicato al traguardo accademico raggiunto.

Bergamo
Sport
Sci alpino
Ciclismo
Automobilismo
Sci nautico
Sofia Goggia
Breezy Johnson
Jacqueline Wiles
lindsey vonn
Elena Curtoni
laura pirovano
LUISS