Libera di Val d’Isere: Goggia la più veloce nella prima prova

Sofia Goggia subito davanti a tutte nella prima prova cronometrata di discesa. Sulla «Oreiller-Killy» la 33enne bergamasca mostra subito il suo storico gradimento della pista di Val d’Isere e ferma il cronometro sull’1’41”77 e facendo il vuoto alle sue spalle dove s’inseriscono tre americane. La prima (ma con salto di porta) è Breezy Johnson a 66/100 poi Jacqueline Wiles a 71 e Lindsey Vonn a 82. Per l’Italia ci sono anche Elena Curtoni 14ª e Laura Pirovano 23ª mentre le altre tutte oltre le trenta. Non sono partite Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand. Oggi spazio per il bis alle 10,30, un test funzionale per trarre ulteriori preziosissime indicazioni in vista della gara di domani alle 10,30 in cui SuperSofi è tra le favorite per aspirare al trono. Domenica alle 11 tempo di superG, ovviamente con ambizioni immutate visti i podi in entrambe le discipline ottenuti nello scorso weekend a St Moritz.