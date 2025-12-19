Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025
Libera di Val d’Isere: Goggia la più veloce nella prima prova
SCI ALPINO. Sofia fa il vuoto davanti a treatlete Usa (Vonn quarta). Venerdì 19 dicembre seconda sessione e sabato mattina la gara. Domenica il superG.
Sci alpino
Sofia Goggia subito davanti a tutte nella prima prova cronometrata di discesa. Sulla «Oreiller-Killy» la 33enne bergamasca mostra subito il suo storico gradimento della pista di Val d’Isere e ferma il cronometro sull’1’41”77 e facendo il vuoto alle sue spalle dove s’inseriscono tre americane. La prima (ma con salto di porta) è Breezy Johnson a 66/100 poi Jacqueline Wiles a 71 e Lindsey Vonn a 82. Per l’Italia ci sono anche Elena Curtoni 14ª e Laura Pirovano 23ª mentre le altre tutte oltre le trenta. Non sono partite Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand. Oggi spazio per il bis alle 10,30, un test funzionale per trarre ulteriori preziosissime indicazioni in vista della gara di domani alle 10,30 in cui SuperSofi è tra le favorite per aspirare al trono. Domenica alle 11 tempo di superG, ovviamente con ambizioni immutate visti i podi in entrambe le discipline ottenuti nello scorso weekend a St Moritz.
Abodi: «Talento esemplare»
Nel frattempo il Ministro dello Sport Andrea Abodi definisce Goggia «un talento esemplare» con la seguente motivazione: «Aver sostenuto l’ultimo esame, prima della tesi di Laurea in Scienze politiche, ha confermato che avendo chiari gli obiettivi, assistiti da capacità, volontà e determinazione, si possono conciliare l’attività agonistica di alto livello con il percorso universitario». Prima della trasferta in Francia, infatti, un passaggio alla Luiss a Roma per chiudere il percorso e pensare alla tesi in agenda per febbraio. Come da lei stessa annunciato nelle scorse ore tramite una storia su Instagram e poi con un post, denso di gratitudine, dedicato al traguardo accademico raggiunto.
