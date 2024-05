«L’incredibile Atalanta», il sogno nerazzurro nel libro de L’Eco in edicola il 29 maggio

Riuscire a farlo in una decina di giorni non è stato difficile come vincere l’Europa League, ma poco ci manca. Ma da giovedì pomeriggio 23 maggio il libro che L’Eco di Bergamo ha deciso di dedicare alla stagione dell’Atalanta è pronto per essere mandato in stampa: 168 pagine che, con una volata a perdifiato, abbiamo confezionato per celebrare al meglio «L’incredibile Atalanta».

«L’incredibile Atalanta»: è questo il titolo che abbiamo deciso di dare al volume, che sarà in edicola in abbinata col giornale dal prossimo 29 maggio. Anche in anticipo rispetto alla fine ufficiale della stagione, che come sappiamo per l’Atalanta sarà posticipata al 2 giugno per via del recupero con la Fiorentina. Ma ormai è tutto ininfluente: quel che doveva essere, è stato. E cioè due storiche finali, la quarta Champions conquistata con 2 turni d’anticipo e il primo trofeo europeo portato nella bacheca di Zingonia.

Ma anche a prescindere dal trionfo di Dublino, l’Atalanta aveva comunque completato la miglior stagione della sua storia, scegliendo di non scegliere quale competizione prediligere, giocando a tutta su ogni fronte senza rinunciare a nulla. E anche per questo, i risultati arrivano

La copertina del libro e cementano sempre di più il legame tra la società, la squadra, la gente. Società, squadra e gente che diventano una comunità unica, come dimostra la foto che abbiamo scelto per la copertina. Toloi, il capitano storico, che c’era fin dal primo giorno dell’era Gasperini, festeggia la coppa con i tifosi, non solo a Orio dopo l’atterraggio, non solo a Zingonia al ritorno a «casa»: già nello stadio, subito dopo la premiazione. E’ il gesto che molti giocatori hanno fatto, su a Dublino: consegnare la coppa ai tifosi, alla gente, perché questa coppa l’hanno vinta i giocatori in campo, ma l’ha vinta anche Bergamo, tutta quanta.

Il libro si compone di diversi capitoli, ed è un lavoro di squadra. Dopo la prefazione del direttore Alberto Ceresoli, ecco quattro opinioni dedicate ai diversi aspetti della stagione atalantina: Piero Vailati per la parte più «di campo», Dino Nikpalj per lo sviluppo dello stadio anche in prospettiva futura, Andrea Valesini con una riflessione su com’è cambiata l’Atalanta agli occhi dei bambini, e chi scrive con un inquadramento generale dell’Atalanta.

La parte del libro dedicata agli approfondimenti si compone di cinque capitoli. Il primo, firmato dal match analyst di Corner, Gianluca Besana, spiega con l’ausilio dei dati come Gasperini abbia rivoluzionato il calcio a Bergamo, in questi otto anni, restando fedele ai propri principi ma anche cambiando in corsa alcuni aspetti del modo di stare in campo dell’Atalanta. Lato tecnico anche per Carlo Canavesi, che per Corner cura l’hub statistico: nella sua analisi le performance dei singoli giocatori che più hanno inciso nel risultato collettivo dell’Atalanta. Poi un aspetto di business, curato da Enrico Mazza, che ha spiegato il «modello Atalanta»: quello cioè che consente alla società nerazzurra di vincere tenendo i conti in ordine e, anzi, accumulare ingenti utili di bilancio.

