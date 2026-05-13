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Sport / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

L’Inter trionfa in Coppa Italia ma festeggia anche l’Atalanta, ormai quasi certa della Conference

IL RISULTATO. Manca solo la matematica, ma il settimo posto in campionato e la concomitante la sconfitta della Lazio in Coppa Italia, vale la qualificazione ai preliminari di Conference.

L’Inter trionfa in Coppa Italia ma festeggia anche l’Atalanta, ormai quasi certa della Conference

Bergamo

Per una volta tutti gli atalantini facevano il tifo per l’Inter. La vittoria della squadra milanese in Coppa Italia sulla Lazio, infatti, era il prerequisito essenziale per un ritorno in Europa nella prossima stagione.

Ora che la squadra di Chivu ha alzato la Coppa al cielo, allo stadio Olimpico di Roma, battendo 2-0 la Lazio, si può festeggiare.

La matematica, in realtà, non dice che la qualificazione ai preliminari di Conference League ad agosto sia certa, ma basterà che l’Atalanta confermi il settimo posto in campionato. Mancano due partite e il vantaggio sull’ottava, il Bologna, è di sei punti. Uno scivolone è sempre possibile, è vero, ma quanto mai improbabile a questo punto.

Se avesse vinto la Lazio, invece, la squadra di Sarri avrebbe guadagnato la qualificazione all’Europa League togliendola alla sesta classifica in campionato che, a sua volta, sarebbe scalata in Conference. A quel punto il settimo posto non sarebbe bastato ai ragazzi di Palladino per tornare in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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