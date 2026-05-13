L’Inter trionfa in Coppa Italia ma festeggia anche l’Atalanta, ormai quasi certa della Conference

Per una volta tutti gli atalantini facevano il tifo per l’Inter. La vittoria della squadra milanese in Coppa Italia sulla Lazio, infatti, era il prerequisito essenziale per un ritorno in Europa nella prossima stagione.

La matematica, in realtà, non dice che la qualificazione ai preliminari di Conference League ad agosto sia certa, ma basterà che l’Atalanta confermi il settimo posto in campionato. Mancano due partite e il vantaggio sull’ottava, il Bologna, è di sei punti. Uno scivolone è sempre possibile, è vero, ma quanto mai improbabile a questo punto.