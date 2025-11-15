Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 15 Novembre 2025

L’intervista a Luca Percassi: «Juric, un esonero sofferto. Palladino ha aspettato noi»

L’INTERVISTA. L’ad Atalanta: «La decisione sul tecnico croato fra le cose che più mi sono pesate in 16 anni da dirigente. Il nuovo mister, già in ballottaggio a giugno, poteva andare altrove».

Piero Vailati
Piero Vailati
Redattore
L’ad dell’Atalanta Luca Percassi allo stadio fra il padre Antonio (presidente, a destra) e il co-chairman Stephen Pagliuca
L’ad dell’Atalanta Luca Percassi allo stadio fra il padre Antonio (presidente, a destra) e il co-chairman Stephen Pagliuca
(Foto di Afb)

«L’esonero di Juric è stata una decisione umanamente dolorosa. Le responsabilità della situazione attuale sono tutte della società, ma è solo la seconda volta dal 2010 che arriviamo a questo punto. Palladino, che poteva arrivare già a giugno, ha aspettato l’Atalanta». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, parla a ruota libera in una lunga intervista pubblicata su «L’Eco di Bergamo» di sabato 15 novembre.

Il dirigente nerazzurro racconta come si è arrivati alla situazione attuale, dall’addio dell’allenatore Gian Piero Gasperini («inaspettato: il dialogo con lui sul contratto e sulla nuova squadra si era protratto fino a fine campionato») fino alla recente decisione di sostituire alla guida tecnica Ivan Juric: «Ci ha preoccupato il trend negativo nell’ultimo mese, fino al crollo con il Sassuolo davanti alla nostra gente». A quel punto la scelta di puntare su Raffaele Palladino, che aveva espresso «grande convinzione sul valore della rosa». Leggi l’intervista completa su L’Eco di Bergamo di sabato 15 novembre.

