Liverpool, Klopp: «Dovremo essere al meglio per battere l’Atalanta»

È tutto pronto per Liverpool-Atalanta, andata dei quarti di finale dell’Europa League, in programma giovedì 11 aprile all’Anfield di Liverpool. Fischio di inizio ore 21. Nella conferenza stampa della vigilia, mercoledì 10 aprile, ha parlato Jürgen Klopp: «Quando sei il Liverpool e inizi un torneo hai sempre l’obiettivo di vincerlo, ma ora sono rimasti in corsa solo grandi club, come l’Atalanta, dove Gasperini ha fatto un lavoro incredibile per anni e anni. Poi è sempre difficile giocare contro le squadre italiane, perché sono disciplinate, organizzate tatticamente. Dovremo essere al meglio per passare il turno, non possiamo pensare già ai turni successivi».

Poi sugli infortunati: «Jota e Alexander-Arnold sono tornati ad allenarsi, ma senza spingere troppo, anche perché sono rimasti fuori diverso tempo. Dobbiamo capire quando riusciranno a raggiungere la condizione ottimale, ma per domani non ho ancora deciso. Il calendario? Siamo abituati, è un ritmo normale per noi, anche se non abbiamo troppo tempo per preparare le partite».

Klopp: «Sarà una sfida davvero interessante e complicata, per entrambi. E abbiamo la difficoltà del ritorno in trasferta» Klopp e Gasperini sono tra gli allenatori più longevi sulle rispettive panchine: «È vero, sono situazioni inusuali nel calcio di oggi. Abbiamo giocato a Bergamo durante la pandemia, in un periodo terribile, siamo contenti di tornarci con lo stadio pieno, potendo vivere a pieno l’atmosfera».

Pep Guardiola, che sta lottando con Klopp per la vittoria della Premier League, ha detto in passato che affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. L’allenatore del Liverpool sorride: «Anche giocare contro di noi può essere paragonabile a una visita dal dentista. Rispetto a tre anni e mezzo fa sono cambiati tanti giocatori, oggi hanno qualche caratteristica differente, ma il piano di gioco è rimasto lo stesso. Ce li aspettiamo molto organizzati, abbiamo anche la difficoltà del ritorno da giocare in trasferta. Sarà una sfida davvero interessante e complicata, per entrambi».

Elliott: «Abbiamo studiato il modo di giocare dell’Atalanta, dovremo difendere bene»