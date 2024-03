Liverpool, posti disponibili per il terzo charter Ovet

Due charter sono già chiusi e ufficiali, ora Ovet vuole riempire il terzo. Iscrizioni sempre aperte per la trasferta a Liverpool di giovedì 11 aprile: il pacchetto di Ovet costa 550 euro e propone voli di andata e ritorno da Orio al Serio a Liverpool, trasferimenti in bus in terra inglese, biglietto per il settore ospiti di Anfield per Liverpool-Atalanta, accompagnatore e assicurazione medica. Trasferta in giornata, da mattina a notte (si rientra dopo la fine della partita, in programma alle 20 inglesi, 21 italiane): gli orari dei voli sono ancora da definire, anche se il ritrovo a Orio potrebbe essere intorno alle 9.