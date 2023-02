L’omaggio a Elena Fanchini, la Goggia: «Ho pianto per lei, ci darà una marcia in più»

Un fiume di persone fin dalla mattinata di giovedì 9 febbraio sono arrivati a Solato di Pian Camuno per rendere omaggio ad Elena Fanchini, nella camera ardente allestiti nella sua casa in Valcamonica. Parenti e amici si sono subito stretti intorno alla famiglia Fanchini, colpiti dalla perdita di Elena, che se n’è andata a soli 37 dopo una malattia nella giornata di mercoledì 8 febbraio. Intorno alla bara dell’ex vicecampionessa mondiale di discesa libera c’era riunito il marito Denis, mamma Giusy e papà Sandro, le sorelle Nadia e Sabrina. Venerdì 10 alle 19 sempre nella sua casa di Solato è in programma la veglia funebre. Le esequie si terranno invece sabato mattina, alle 10.30, nella parrocchiale San Giovanni Battista della frazione di Pian Camuno.