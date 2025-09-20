Sport / Bergamo Città
Lookman, striscione di un gruppo di tifosi: «Per noi resti un ingrato»
CALCIO. L’attaccante dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di domenica 21 settembre sul campo del Torino.
Zingonia
A Bergamo non si spegne il caso Lookman. Come annunciato dopo la sconfitta contro il Paris Saint-German, l’attaccante nigeriano dovrebbe tornare tra i convocati dell’Atalanta per la partita di domenica 21 settembre sul campo del Torino.
Lookman, lo striscione a Zingonia
Una parte della tifoseria nerazzurra non vede però di buon occhio il reintegro di Lookman, protagonista del caso del calciomercato estivo: l’offerta dell’Inter, rifiutata dall’Atalanta, l’allontanamento volontario da Zingonia, l’eliminazione dai profili social di tutte le foto in maglia nerazzurra. Nella mattinata di sabato 20 settembre, sulla recinzione del centro sportivo di Zingonia è comparso uno striscione firmato «Vecchia guardia», riferito proprio a Lookman: «11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato».
