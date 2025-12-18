Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025

Luca Percassi: «L’obiettivo è rimanere in alto, ma ricordiamoci da dove siamo partiti»

CALCIO. L’amministratore delegato dell’Atalanta è intervenuto nel tradizionale pranzo natalizio nerazzurro con i giornalisti.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta
Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Bergamo

«Siamo custodi del bene dell’Atalanta. L’obiettivo è mantenere un livello alto, ma ricordiamoci che scivolare indietro è un secondo. Ne abbiamo esempi in Serie A». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, si è soffermato con i giornalisti, durante il tradizionale pranzo natalizio, sul rendimento altalenante della squadra, quinta nella League Phase di Champions League ma in ritardo in campionato.

«Il 2025 è stato un anno straordinario, abbiamo vissuto emozioni fantastiche che potremo raccontare in futuro - continua l’alto dirigente -. A volte diamo per scontati il livello raggiunto, le competizioni che giochiamo, gli avversari che affrontiamo. Giusto criticare, ma c’è modo e modo: chi prende la penna in mano lo faccia con spirito positivo, sapendo da dove veniamo e cosa abbiamo vissuto».

Percassi difende la gestione sportiva della sua famiglia coinvolgendo l’intero ambiente: «Faccio l’amministratore da sedici anni e ricordo bene cosa c’era allora. Tutti hanno contribuito ai risultati raggiunti - chiude -. In questi momenti si vede chi vuole bene l’Atalanta. E volerle bene e proteggerla significa voler bene alla città».

