Luca Percassi: «L’obiettivo è rimanere in alto, ma ricordiamoci da dove siamo partiti»

«Siamo custodi del bene dell’Atalanta. L’obiettivo è mantenere un livello alto, ma ricordiamoci che scivolare indietro è un secondo. Ne abbiamo esempi in Serie A». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, si è soffermato con i giornalisti, durante il tradizionale pranzo natalizio, sul rendimento altalenante della squadra, quinta nella League Phase di Champions League ma in ritardo in campionato.

«Il 2025 è stato un anno straordinario, abbiamo vissuto emozioni fantastiche che potremo raccontare in futuro - continua l’alto dirigente -. A volte diamo per scontati il livello raggiunto, le competizioni che giochiamo, gli avversari che affrontiamo. Giusto criticare, ma c’è modo e modo: chi prende la penna in mano lo faccia con spirito positivo, sapendo da dove veniamo e cosa abbiamo vissuto».