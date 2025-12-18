Sport / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025
Lutto in casa Atalanta: è scomparso il papà di Mario Pašalić
IL LUTTO. Il club nerazzurro esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto attorno al centrocampista croato in questo momento di grande dolore.
Lutto nel mondo nerazzurro. L’Atalanta bergamasca calcio si stringe con affetto attorno a Mario Pašalić per la scomparsa dell’amato papà. Un dolore che ha colpito profondamente il centrocampista croato e che ha visto immediata la vicinanza di tutta la famiglia atalantina.
«La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino con il suo staff, i compagni di squadra, oltre a dipendenti e collaboratori del club, hanno voluto far sentire a Pašalić il proprio sostegno in questo momento di grande sofferenza, esprimendo sentimenti di profonda vicinanza e sincero affetto» si legge in una nota della società diffusa giovedì 18 dicembre.
Il pensiero e le condoglianze dell’Atalanta sono estesi a tutta la famiglia Pašalić, ai parenti e agli amici, nel segno di un abbraccio ideale che unisce il club e i suoi tifosi al giocatore nerazzurro in un momento così difficile.
