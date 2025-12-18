Lutto in casa Atalanta: è scomparso il papà di Mario Pašalić

Lutto nel mondo nerazzurro. L’Atalanta bergamasca calcio si stringe con affetto attorno a Mario Pašalić per la scomparsa dell’amato papà. Un dolore che ha colpito profondamente il centrocampista croato e che ha visto immediata la vicinanza di tutta la famiglia atalantina.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino con il suo staff, i compagni di squadra, oltre a dipendenti e collaboratori del club, hanno voluto far sentire a Pašalić il proprio sostegno in questo momento di grande sofferenza, esprimendo sentimenti di profonda vicinanza e sincero affetto» si legge in una nota della società diffusa giovedì 18 dicembre.