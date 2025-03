Lutto nel mondo del calcio, è morto Bruno Pizzul. Fu la voce di Atalanta-Malines - Il video

Da calciatore a cronista di calcio

Calciatore da giovane in varie squadre. Prima di essere assunto in Rai con un concorso, aveva provato la carriera di calciatore, non era molto forte ma l’altezza lo rendeva un elemento importante in campo. Cominciò con la Cormonese, poi nella Pro Gorizia. Diventato professionista, era centromediano e fu ingaggiato dal Catania nel 1958; dalla Sicilia alla Campania, all’Ischia, e poi nella “sua” Udinese e nel Sassari Torres.

Laureato in Griurisprudenza, era poi entrato in Rai nel 1969 e aveva lasciato il Friuli dove era tornato a vivere, a Cormons. Era esperto non soltanto di calcio ma anche di altri sport.