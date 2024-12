«Magica Atalanta»: migliaia di tifosi a Zingonia per il saluto alla squadra - Foto e video

Tantissimi tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento nella mattinata di martedì 31 dicembre al centro sportivo Bortolotti di Zingonia per salutare la squadra in partenza per Riad dove l’ Atalanta sfiderà l’Inter nella Supercoppa in Arabia Saudita.

«Sto vivendo un sogno» ha dichiarato il presidente Antonio Percassi in un’intervista a L’Eco di Bergamo in edicola il 31 dicembre , e molti tifosi condividono le parole del presidente dell’Atalanta: per i nerazzurri il 2024 è stato un anno da segnare sugli annali e tante sono le speranze per il 2025.

Il saluto di Marteen de Roon

I cori: «Magica Atalanta»

È per questo che i supporter della squadra bergamasca si sono riuniti martedì mattina in occasione dell’ultimo allenamento a Zingonia per festeggiare Gasperini e i giocatori nerazzurri. «È stata l’occasione per ringraziare tutta la squadra per questo fantastico 2024 e per caricarli in previsione della partita contro l’Inter». Il bus della Dea ha lasciato intorno alle 12.30 il centro sportivo Bortolotti tra bandiere, fumogeni e cori per la «Magica Atalanta». Il saluto è arrivato dietro i vetri del bus da Marteen de Roon e compagni.

Lesione per Juan Cuadrado