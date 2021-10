Manchester United, Solskjaer: «Mi impressiona lo stile dell’Atalanta»

«Mi impressionano molto la società, lo stile Atalanta, l’allenatore con le idee molto chiare». Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, alla vigilia dello scontro nel Gruppo F di Champions League contro i bergamaschi, ha espresso un giudizio sull’avversario allenato da Gian Piero Gasperini: «Non a caso abbiamo preso da loro Amad Diallo, che ha ricominciato ad allenarsi con noi venerdì e prima o poi giocherà in Under 23, un giocatore bravissimo palla al piede – ha spiegato nella conferenza stampa via Zoom nella giornata di martedì 19 ottobre –. Sono favorevolmente colpito da come fanno crescere i giocatori, giovani compresi. Gasperini ha una filosofia centrata sull’attacco: sarebbe ingiusto citare un solo giocatore, anche se ha ottime individualità nell’organico ».

Accanto al suo tecnico, Marcus Rashford: «L’Atalanta è un ottimo banco di prova dopo la sconfitta a Leicester in Premier League – ha affermato l’attaccante, appena rientrato da un periodo di infortuni –. Sappiamo che è molto aggressiva in attacco e in difesa, per questo bisogna dare risposte immediate sul campo . È la partita ideale per poterlo fare dimostrando di cosa siamo capaci». «Ogni squadra può attraversare un periodo difficile e noi non ammettiamo che non stiamo giocando molto bene. Ci siamo guardati in faccia dopo Leicester: dobbiamo badare ai dettagli innalzando il nostro livello di gioco – chiude Solskjaer –. Speriamo di vedere una reazione in campo già mercoledì sera. Non potrei chiedere uno staff migliore. Rashford, finalmente, può concentrarsi sul campo lasciandosi alle spalle i dolori alla caviglia o alla schiena. Cristiano Ronaldo? Un fuoriclasse, fa di tutto per aiutarci e sappiamo cosa può fare».