Marsiglia-Atalanta, dubbio Pasalic: in mezzo o più avanti? Le probabili formazioni

Un’indicazione esplicita («in porta gioca Musso»). Un indizio che può rappresentare una prova (Pasalic al suo fianco nella conferenza stampa della vigilia: non è mai successo che uno che ha occupato questo ruolo sia poi finito in panchina). Un dubbio che, alla fine, riguarda proprio la collocazione del croato : potrebbe giocare a centrocampo a fianco di Ederson, e in questo caso de Roon arretrerebbe nel trio difensivo con Djimsiti e Kolasinac al posto di Scalvini; oppure potrebbe giocare in attacco, come trequartista. Al posto di Koopmeiners dietro le due punte Scamacca e De Ketelaere (3-4-1-2) o a fianco dello stesso olandese, largo alle spalle del numero 90 (3-4-2-1).

Gian Piero Gasperini ha in testa l’Atalanta per la semifinale di Europa League in casa dell’Olympique Marsiglia (giovedì sera 2 maggio, ore 21, stadio Orange Velodrome) ma lascia appunto qualche dubbio, limitandosi a dire che «chi è venuto a Marsiglia è in grado di giocar»”. E il discorso vale tanto per Scalvini, rientrato domenica con l’Empoli dopo poco meno di un mese di assenza per infortunio, sia per Scamacca, tenuto prudenzialmente a riposo nella sfida contro i toscani per un acciacco muscolare. Sicuri assenti, invece, gli infortunati Holm e Toloi, lo squalificato Hien e Bakker, bloccato poco prima della partenza per la Francia da un attacco influenzale.