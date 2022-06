Mascio Treviglio, ingaggiato Marco Giuri: la squadra punta in alto

Il giocatore si presenta a Treviglio con un biglietto da visita ricco di una infinita serie di canestri realizzati soprattutto in A2 oltre a un campionato più che dignitoso nella massima divisione con la maglia del Caserta . «Anche Giuri – ha detto il direttore sportivo, Euclide Insogna – lo abbiamo voluto per dare sempre più concretezza alle dichiarate ambizioni di spessore. Si tratta di una pedina che sul parquet si esprime puntualmente su livelli maiuscoli, gioca per la squadra oltre a prendersi le responsabilità di centrare punti dalla media e grande distanza».