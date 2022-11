Mascio Treviglio: non c’è il due senza il tre? BB14 in cerca di riscatto contro Monfalcone

Il «non c’è il due senza il tre» verrà certificato dalla Mascio, ospite domenica 20 novembre (alle 18) a Cremona dalla Ferraroni Yuvi Cremona? C’è da auspicarlo per applaudire così il terzo successo di fila dei trevigliesi sotto la guida di coach Finelli, subentrato all’esonerato Carrea. I cremonesi hanno all’attivo un paio di risultati positivi contro il poker degli avversari di turno. Bisognerà, comunque, che la Mascio affronti il derby lombardo con la concentrazione e la determinazione mai venute meno dall’arrivo dello stesso Finelli. Rispetto a sette giorni or sono dovrebbe rientrare lo statunitense Clark, playmaker di spicco con nelle mani punti in quantità industriale.