Mascio, vittoria e secondo posto. BB14 messa in ginocchio dal Padova

Conclude nel migliore dei modi la regular season la Mascio Treviglio strapazzando, come da pronostico, il fanalino di coda Rieti. Eloquente il verdetto finale: i trevigliesi hanno intascato la posta in palio per 85-48 nel match di domenica 26 marzo. Acciuffato il secondo posto in classifica la Mascio ne usufruirà nella successiva fase «a orologio».