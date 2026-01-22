Mattarella abbraccia i paralimpici. Al Quirinale anche Piccinini della Phb

Una prima volta significativa per il movimento paralimpico italiano al Quirinale, dove mercoledì 21 gennaio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto incontrare i vincitori di medaglie d’oro ai Mondiali e alle Deaflympics 2025. Nell’occasione il Capo dello Stato ha annunciato che sarà presente alla cerimonia di apertura a Verona delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Un appuntamento importante - ha sottolineato Mattarella, per il rafforzamento delle attività paralimpiche per le quali - c’è ancora molto da fare».

Ad ascoltarlo, nel Salone delle Feste, una sessantina di atlete e atleti che hanno vinto in India, in Thailandia e in Giappone, dove però, ha ricordato il presidente del Comitato paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, i podi in totale sono stati più di 230.

Piccinini porta la Phb al Quirinale

Fra i presenti anche Francesco Piccinini, 30enne di Robbiate in forza alla Phb che si allena alla piscina di Calusco d’Adda. A Bangkok nell’agosto 2025 Piccinini ha conquistato cinque medaglie d’oro in staffetta e un argento nei 400 misti, oltre a un quarto posto nei 200 dorso, un sesto posto nei 400 stile libero e un’ottava posizione nei 200 misti.