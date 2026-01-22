Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Mattarella abbraccia i paralimpici. Al Quirinale anche Piccinini della Phb

L’INCONTRO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti paralimpici che nel 2025 hanno vinto medaglie d’oro ai Mondiali e alle Deaflympics. Fra loro anche Francesco Piccinini della Phb.

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale gli atleti paralimpici. Fra loro anche Francesco Piccinini della Phb
Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale gli atleti paralimpici. Fra loro anche Francesco Piccinini della Phb

Una prima volta significativa per il movimento paralimpico italiano al Quirinale, dove mercoledì 21 gennaio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto incontrare i vincitori di medaglie d’oro ai Mondiali e alle Deaflympics 2025. Nell’occasione il Capo dello Stato ha annunciato che sarà presente alla cerimonia di apertura a Verona delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Un appuntamento importante - ha sottolineato Mattarella, per il rafforzamento delle attività paralimpiche per le quali - c’è ancora molto da fare».

Ad ascoltarlo, nel Salone delle Feste, una sessantina di atlete e atleti che hanno vinto in India, in Thailandia e in Giappone, dove però, ha ricordato il presidente del Comitato paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, i podi in totale sono stati più di 230.

Piccinini porta la Phb al Quirinale

Fra i presenti anche Francesco Piccinini, 30enne di Robbiate in forza alla Phb che si allena alla piscina di Calusco d’Adda. A Bangkok nell’agosto 2025 Piccinini ha conquistato cinque medaglie d’oro in staffetta e un argento nei 400 misti, oltre a un quarto posto nei 200 dorso, un sesto posto nei 400 stile libero e un’ottava posizione nei 200 misti.

A nome dei tanti atleti presenti, hanno parlato Marco Cicchetti, vincitore di due ori ai Mondiali di Nuova Delhi nel salto in lungo, e Viola Scotto, vincitrice di sei medaglie d’oro nel nuoto alle Deaflympics di Tokyo. «Essere qui non è solo un riconoscimento ma anche un’emozione profonda che va oltre quelle provate ai Mondiali», ha affermato l’azzurro, mentre la nuotatrice ha espresso l’auspicio che «tanti ragazzi sordi si avvicinino allo sport e abbiano la gioia di un sentire risuonare l’Inno di Mameli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calusco d'Adda
Sport
Nuoto
atletica leggera
Sociale
Disabilità
Sergio Mattarella
Francesco Piccinini
Marco Giunio De Sanctis
Marco Cicchetti
Comitato paralimpico
Phb