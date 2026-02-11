Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

«Complimenti per le tre medaglie». Mattarella incontra Sofia Goggia a Cortina

OLIMPIADI MILANO CORTINA. A sorpresa il Capo dello Stato ha incontrato la campionessa bergamasca che giovedì andrà a caccia di un’altra medaglia nel Super G.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cortina ha incontrato mercoledì, Sofia Goggia, alla vigilia del Super G Olimpico.
(Foto di Ansa)

Cortina d’Ampezzo

Ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina, dove assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato mercoledì pomeriggio la sciatrice bergamasca Sofia Goggia.

Un colloquio di mezzora circa, al quale erano presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il vicecapo missione Alessio Palombi e il direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale, Danilo Di Tommaso.

«Complimenti per la terza medaglia in altrettante Olimpiadi. Era difficile. State raccogliendo una grande quantità di medaglie». Queste le parole del Presidente a Sofia Goggia, che ha aggiunto: «Occorrerebbe far capire ai tifosi, e ai telespettatori - ha aggiunto il Capo dello Stato - che cosa c’è dietro la vostra preparazione».

«Abbiamo una bella squadra», ha proseguito il presidente della Repubblica, che ha voluto anche informarsi sulle condizioni di salute di Lindsey Vonn. «Il suo è stato un gesto di coraggio», ha aggiunto a proposito della scelta dell’americana di gareggiare nonostante il ginocchio infortunato.

Rivolgendosi al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente Mattarella si è complimentato per il successo di Milano Cortina: «State dando immagine di vitalità e di organizzazione».Si è parlato anche di calcio nell’incontro con Sofia, tifosissima dell’Atalanta. Inevitabile un riferimento a Gian Piero Gasperini, ex allenatore dei bergamaschi ora alla Roma. «Sa perché è bravo? Perché è stato due anni al Palermo», ha ironizzato il Capo dello Stato con la Goggia.

Giovedì il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, farà il tifo per la campionessa orobica e le altre azzurre impegnate nel Super-G femminile sulla pista Olympia delle Tofane.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026