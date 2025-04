Moioli, caduta e sipario sulla stagione: botta al ginocchio, niente finali in Canada

Finali addio, sipario. Epilogo di stagione amaro per Michela Moioli, costretta a rinunciare all’ultimo atto di Coppa del Mondo di snowboardcross dopo essere caduta nel training di gara1 di Mont-Sainte-Anne, in Canada, sabato 5 aprile. La campionessa del mondo ha rimediato una contusione al ginocchio fortunatamente senza conseguenze come ha confermato lei stessa postando sui social il filmato della caduta. «Non il miglior modo per concludere la mia stagione, ma tutto ok», ha rassicurato Michela.