Mondiali di ciclismo: Martina e Chiara d’oro, Simone d’argento

È mancato l’affondo del quartetto maschile che si è tuttavia preso l’argento: diversamente la seconda delle cinque giornate dei Mondiali della pista in svolgimento in Francia (al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines) sarebbe stata da consegnare agli annali. Dopo l’oro conquistato da Martina Fidanza mercoledì nello scratch, giovedì 13 ottobre si sono aggiunti al medagliere azzurro l’oro del quartetto dell’inseguimento a squadre, l’argento di Rachele Barbieri e quello degli uomini. Un avvio degli azzurri al fulmicotone. La giornata si era aperta con un primo passo in avanti delle azzurre dell’inseguimento (Balsamo, Consonni, Alzini, Guazzini) superando l’Australia per cui si sono aperte le porte della finale opposta alla Gran Bretagna. Il ct Villa ha rimescolato le carte inserendo Martina Fidanza (in sostituzione di Martina Alzini) al fianco di Chiara Consonni, azzurre bergamasche di Brembate Sopra, di Elisa Balsamo piemontese che vive Sarnico e della toscana Vittoria Guazzini. Il quartetto ha costruito un vero e proprio capolavoro costringendo nettamente alla resa le britanniche Evans, Morris, Knight e Archibald. Fidanza ha guidato l’assalto all’oro nella fase iniziale e centrale a cui ha fatto seguito l’arrembaggio di Consonni, Guazzini e nel finale della travolgente Balsamo. Si 4’09”770 il tempo che, oltre alla maglia iridata, ha consentito anche il nuovo record italiano. Formidabili. Per la cronaca il bronzo è toccato alle francesi. L’argento dell’emiliana Rachele Barbieri è maturato nell’eliminazione (oro alla belga Lotto Kopecky).