Venerdì 05 Dicembre 2025
Mondiali: se l’Italia si qualifica affronterà Canada, Svizzera e Qatar
CALCIO. Il sorteggio dei Mondiali di calcio ha dato i suoi verdetti.
Se l’Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera.
Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington. L’Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l’Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).
