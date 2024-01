Muriel supera de Roon: l’asta benefica delle maglie nerazzurre si chiude stasera

Stasera (8 gennaio) chiude definitivamente l’asta benefica delle 27 maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2023»: in palio ci sono le speciali casacche natalizie nerazzurre preparate per l’intero organico della prima squadra, indossate in occasione della partita Atalanta-Salernitana 4-1 del 18 dicembre scorso e poi tutte autografate dal rispettivo calciatore. L’iniziativa è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv e l’assegnazione delle maglie avverrà all’interno della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta» in onda dalle 20.50 alle ore 22.30 (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

Durante la puntata potranno essere fatti gli ultimi rilanci attraverso telefonate al centralino il cui numero che sarà comunicato in diretta. Fino ad allora, si possono continuare a fare offerte in qualsiasi momento della giornata sui social di TuttoAtalanta, con e-mail ad [email protected] e con whatsapp al 335.1095634: si possono fare rilanci per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un proprietario diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. Le quotazioni aggiornate sono visibili sulle pagine Facebook e Instagram di TuttoAtalanta, sui siti internet de L’Eco di Bergamo e dell’Atalanta: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici della Pediatria che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca.