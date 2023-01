Neve molle, salta la discesa di St. Anton. Ma Goggia sabato è in gara nel superG

Un superG era e resta in programma domenica 15, dunque ci sarà la doppietta. Appuntamento alle 11 con diretta su Raisport ed Eurosport . Per l’Italia un altro pettorale rosso da difendere con Elena Curtoni mentre Sofia Goggia (leader indiscussa della classifica di discesa) andrà a caccia della miglior performance in vista del prossimo attesissimo weekend di Cortina sulla sua pista preferita , l’Olympia delle Tofane che prevede un trittico con due superG (venerdì 20 e domenica 22) e una libera (sabato 21).