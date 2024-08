Ora è ufficiale, Hans Hateboer lascia l’Atalanta: va al Rennais a titolo definitivo

Sette anni e mezzo dopo l’arrivo a Bergamo, Hans Hateboer lascia l’Atalanta per trasferirsi a titolo definitivo allo Stade Rennais. Un addio diverso dagli altri, perché l’olandese è entrato per davvero nel cuore dei tifosi nerazzurri. Non tanto per i mezzi tecnici, più per l’attaccamento e per la capacità di incarnare uno spirito spiccatamente bergamasco.