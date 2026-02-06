Ottavo tempo in prova per Sofia Goggia. «Non era il caso di spingere»

Le donne più veloci dei Giochi invernali si sono finalmente messe gli sci venerdì 6 febbraio, ma quella vista all’Olimpia delle Tofane più che una prova è stata «una ricognizione veloce» stando alle parole della bergamasca Sofia Goggia. L’ora della discesa libera, in programma domenica alle 11,30, si avvicina. E dopo l’annullamento di giovedì, venerdì ci è voluta mezza giornata per far scendere tutte sciatrici. Prima una caduta della slovena Ilka Stuhec, poi la nebbia che ha avvolto la prima parte di gara. In mezzo la discesa di Federica Brignone, che è parsa non spingere nei tratti veloci mentre in qualche curva ha mostrato lampi di classe. Alla fine di una lunga sessione, il cronometro premia l’americana Jacqueline Wiles (1’38”94), con Sofia Goggia ottava a 1”17 e nona e Laura Pirovano.