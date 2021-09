Pallavolo, l’Italia sul tetto d’Europa. Lunedì mattina l’arrivo a Orio al Serio

È atterrata a Orio al Serio l’Italia della pallavolo vincitrice degli Europei. Lunedì mattina 20 settembre l’arrivo con un volo Wizz Air allo scalo bergamasco della squadra maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi, che domenica ha conquistato il titolo continentale battendo in una finale tiratissima la Slovenia 3-2.

L’arrivo a Bergamo tra l’esultanza dei tifosi la mattina di lunedì 20 settembre dopo il decollo da Katowice con un volo Wizz Air. È il settimo titolo continentale per la nazionale azzurra, che torna campione d’Europa come non accadeva dal 2005 ed è la prima volta nella storia del volley italiano che azzurri e azzurre s’impongono nella stessa edizione. Allo stesso modo è la prima volta che la Nazionale Italiana chiude imbattuta la competizione.

Dopo la delusione dei Giochi olimpici di Tokyo, la squadra maschile si riscatta e lo fa uscendo imbattuta dall’Europeo e con una squadra giovanissima affidata, due mesi fa a De Giorgi. L’Italvolley parte contratta e la Slovenia vince la prima frazione 25-22 Il primo set va agli sloveni che chiudono 25-22 attaccando benissimo al servizio. L’Italia pareggia i conti aggiudicandosi il secondo set 25-20 non senza difficoltà. Ci vuole lo scossone di De Giorgi durante il time out a dare forza agli azzurri: «Cosa sono quelle facce, state giocando una finale». L’Italia comunque soffre, soprattutto in ricezione.