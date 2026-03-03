Palladino: «Coppa Italia, un nostro sogno e la strada più veloce per l’Europa»
L’INTERVISTA. Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia a Roma contro la Lazio, il tecnico nerazzurro parla della gara e del momento dell’Atalanta.
Bergamo
«Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l’Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo». Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, parla a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale d’andata in casa della Lazio: «Un avversario che conosciamo bene, l’abbiamo battuto da poco in campionato. Sappiamo che la Lazio ha il dente avvelenato e ha voglia di batterci», continua il tecnico nerazzurro.
«Sono due partite importantissime di una competizione a cui teniamo in modo particolare, considerando le precedenti tre finali in sette anni - chiude Palladino -. Vorremmo arrivarci per la quarta volta: alzare una coppa è un sogno e un obiettivo. Mercoledì sera sarà una partita speciale che abbiamo caricato nel modo giusto».
In giornata ha parlato anche Zalewski :«Archiviamo Sassuolo, Lazio è una grande squadra».
Nella rosa ancora defezioni importanti, ma torna disponibile Ahanor.
