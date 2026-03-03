Palladino: «Coppa Italia, un nostro sogno e la strada più veloce per l’Europa»

«Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l’Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo». Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, parla a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale d’andata in casa della Lazio: «Un avversario che conosciamo bene, l’abbiamo battuto da poco in campionato. Sappiamo che la Lazio ha il dente avvelenato e ha voglia di batterci», continua il tecnico nerazzurro.