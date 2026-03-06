Palladino, per il tecnico della Dea premio di miglior allenatore

Domani, sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month per il mese di febbraio, il premio indetto dalla Lega Serie A e assegnato ogni mese all’allenatore che più si è distinto. Nel mese di febbraio, i nerazzurri hanno conquistato un pareggio contro il Como e 3 vittorie consecutive rispettivamente contro Cremonese, Lazio e Napoli.