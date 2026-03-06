Palladino, per il tecnico della Dea premio di miglior allenatore
Domani, sabato 7 marzo, in occasione di Atalanta-Udinese, mister Raffaele Palladino riceverà il Philadelphia Coach of the Month per il mese di febbraio, il premio indetto dalla Lega Serie A e assegnato ogni mese all’allenatore che più si è distinto. Nel mese di febbraio, i nerazzurri hanno conquistato un pareggio contro il Como e 3 vittorie consecutive rispettivamente contro Cremonese, Lazio e Napoli.
A questi successi si aggiunge anche la qualificazione agli ottavi di finale della Uefa Champions League conquistata nella doppia sfida dei playoff contro il Borussia Dortmund, nonché la vittoria nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa contro la Juventus. A consegnare nel pre-partita il prestigioso riconoscimento sarà il presidente Antonio Percassi, alla presenza di un rappresentante di Philadelphia.
