Palladino: «Questa è l’Atalanta che vorrei sempre»

«L’Atalanta che vorrei sempre è questa. Spirito, unione, mentalità e aggressività: ho visto un’Atalanta tosta, non dobbiamo più accettare gli alti e bassi. In questo voglio un regalo dalla squadra lunedì con la Cremonese». Raffaele Palladino, commentando il 3-0 dell’Atalanta alla Juventus nel quarto di finale di Coppa Italia, cerca conferme anche dal prossimo impegno di campionato: «Quando cadiamo nel tranello delle partite sulla carta meno impegnative, sono io il primo responsabile. La squadra ha ampi margini di miglioramento e lunedì voglio conferme», rimarca l’allenatore dei bergamaschi.

Il tecnico è soddisfatto dei suoi: «Abbiamo dimostrato di poter essere competitivi e di tenere alla Coppa Italia: vogliamo andare fino in fondo e provare a vincerla - prosegue -. Dietro sono stati coraggiosi ad accettare i duelli. Davanti siamo stati bravi a sapere quando attaccare. Abbiamo cercato di togliere il possesso palla alla Juventus, de Roon ed Ederson in pressione hanno giocato una grande partita, mi sono piaciuti i subentrati Sulemana, Krstovic e Pasalic».