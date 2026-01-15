Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026

Palladino: «Raspadori colpo da società ambiziosa. Classifica? Buon momento che va cavalcato»

CALCIO. L’allenatore in conferenza stampa: «Vogliamo fare più punti che nel girone d’andata». Sul nuovo acquisto: «Con lui possiamo giocare anche con il 4-2-3-1. Bello avere tanti italiani in rosa».

Redazione Web
Redazione Web
Palladino in conferenza stampa
Palladino in conferenza stampa
(Foto di Atalanta.it)

Bergamo

L’Atalanta torna in campo venerdì 16 gennaio, in trasferta contro il Pisa, a caccia della quarta vittoria consecutiva. Ne ha parlato Raffaele Palladino nella conferenza stampa della vigilia, partendo dall’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid: «Un giocatore forte, che completa un reparto offensivo già molto forte. È sempre piaciuto a me e alla società, che essendo ambiziosa l’ha portato a Bergamo».

Pensando anche a un cambio di modulo: «Può giocare anche da sottopunta, possiamo giocare anche con il 4-2-3-1. Mi piacciono i calciatori forti, non posso che essere felice di aggiungere un attaccante in più. Bello anche a vere tanti italiani in rosa, ma non facciamo distinzioni».

Verso il Pisa

Palladino avverte l’Atalanta: «Il Pisa in casa è temibile. Squadra di gamba, velocità, ripartenza. Serve la giusta mentalità per non correre rischi. Bisogna fare attenzione ai dettagli, loro partono forte e hanno già messo in difficoltà tanti avversari». È rientrato Kossounou: «Oggi (giovedì 15 gennaio) si allenerà con la squadra, ma sta bene nonostante il viaggio ed è tornato con la giusta carica. Ottime risposte da Kolasinac, è pronto. Mancano solo Djimsiti, Bakker, Bellanova e Lookman».

«Dobbiamo andare ancora più forte»

Sulle prospettive in campionato, invece: «Vogliamo fare più dei 28 punti del girone d’andata, questo è l’obiettivo. Siamo a 31 e ce ne sono 54 in palio da qui alla fine, dobbiamo avere l’ambizione di conquistarne il più possibile. Stiamo facendo un grande percorso, ma bisogna saper spingere in questi due mesi per andare ancora più forti. È un momento buono che va cavalcato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Pisa
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta