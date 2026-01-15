Palladino: «Raspadori colpo da società ambiziosa. Classifica? Buon momento che va cavalcato»

L’Atalanta torna in campo venerdì 16 gennaio, in trasferta contro il Pisa, a caccia della quarta vittoria consecutiva. Ne ha parlato Raffaele Palladino nella conferenza stampa della vigilia, partendo dall’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid: «Un giocatore forte, che completa un reparto offensivo già molto forte. È sempre piaciuto a me e alla società, che essendo ambiziosa l’ha portato a Bergamo».

Pensando anche a un cambio di modulo: «Può giocare anche da sottopunta, possiamo giocare anche con il 4-2-3-1. Mi piacciono i calciatori forti, non posso che essere felice di aggiungere un attaccante in più. Bello anche a vere tanti italiani in rosa, ma non facciamo distinzioni».

Verso il Pisa

Palladino avverte l’Atalanta: «Il Pisa in casa è temibile. Squadra di gamba, velocità, ripartenza. Serve la giusta mentalità per non correre rischi. Bisogna fare attenzione ai dettagli, loro partono forte e hanno già messo in difficoltà tanti avversari». È rientrato Kossounou: «Oggi (giovedì 15 gennaio) si allenerà con la squadra, ma sta bene nonostante il viaggio ed è tornato con la giusta carica. Ottime risposte da Kolasinac, è pronto. Mancano solo Djimsiti, Bakker, Bellanova e Lookman».

«Dobbiamo andare ancora più forte»