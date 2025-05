Pallanuoto Bergamo, obiettivo A2: il 17 maggio all’Italcementi iniziano le semifinali playoff

La Pallanuoto Bergamo ha ottenuto la qualificazione alle semifinali playoff del campionato nazionale di Serie B, quindi la possibilità di proseguire nella corsa per un posto in A2.

La prima sfida contro la Locatelli Genova - al meglio dei tre incontri - si giocherà alla piscina Italcementi di Bergamo sabato 17 maggio alle 20, con ingresso gratuito. La seconda in liguria, alla piscina Lago Figoi di Genova, mercoledì 21 maggio alle 21.30. In caso di pareggio dopo queste due gare, la partita decisiva andrà in scena all’Italcementi, sabato 24 maggio alle 20.

«Invito i cittadini a supportare la squadra»

«Finale da centrare»

Contento l’allenatore Giovanni Foresti: «Stagione molto positiva. Peccato solo per quelle due settimane dopo la partita in casa con Monza che ci sono costate il primo posto in classifica. Complimenti comunque a tutti i ragazzi, anche a chi non ha mai giocato ed è stato prezioso in allenamento. Dobbiamo centrare la finale e poi dare tutto per impensierire Lerici, una vera corazzata».